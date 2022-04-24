خطوات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2022.. طلب للإدارة التعليمية

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن خطوات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2022، التي تنطلق يوم 26 يونيو المقبل، خاصة بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة، وطرق عقدها، وجدول الامتحانات للطلاب (المكفوفين، أبناؤنا في الخارج، المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة حدوث عذر قهري أو مرضي للطالب أثناء أداء الامتحان، يجري عرض الطالب على الزائرة الصحية لإعداد تقرير بعدم قدرته على استكمال الامتحان، لإرسالها إلى لجان النظام والمراقبة ثم إلى وزارة التربية والتعليم، للنظر في مدى أحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني للمادة بالدرجة الفعلية.

6 خطوات للاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب الذين لديهم عذر قهري يمنعهم من دخول امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وهي:

- يقوم الطالب بتقديم طلب للإدارة التعليمية التابع لها مثبت به العذر.

- يقدم الطالب المستندات المعتمدة التي تثبت وجود عذر قهري مرضي أو غير المرضي.

- الإدارة التعليمية تقوم برفع طلب الاعتذار المقدم من الطالب إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم.

للطالب الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية إذا ثبت العذر

- تقوم الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التعليم ببحث العذر من عدمه لاعتماده من رئيس قطاع التعليم العام.

- بعد اعتماد العذر من رئيس القطاع يكون للطالب الحق في دخول الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية كاملة.

- وإذا استمر العذر المرضي للطالب ولم يستطع دخول امتحان الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام عام رسوب للطالب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانوناً.