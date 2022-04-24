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وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة العام المقبل

شوقي: امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم وليس الحفظ

كتب:

توفيق شعبان
11:01 ص | الأحد 24 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر انطلاقها في 26 يونيو المقبل، علاوة على تحديد موقف إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة، لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، للارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

وكشف وزير التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، قائلا: «لن يتم إلغاء التشعيب في الثانوية العامة العام الدراسي الجديد، وسيتم استمرار التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة بالثانوية العامة لمدة عامين مقبلين»، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تتخذ أي قرارات إلا بعد دراستها جيدا.

استمرار التشعيب في الثانوية العامة لمدة عامين

وقال شوقي، إنه سيجري إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لعلمي علوم وعلمي رياضة، ولكن ليس الآن، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد أسئلتها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، وأن جميع الأسئلة في مختلف المواد الامتحانية لا تحتاج إلى الحفظ، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيجري تجهيزها وتعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، قبل بداية الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشار وزير التعليم، إلى أن التشعيب في الثانوية العامة مستمر خلال العامين الدراسيين 2022-2023، و2023-2024، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء عدم اصطحاب الطلاب لـ التابلت بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022، هو القضاء نهائيا على الغش الإلكتروني، منوها إلى أنه سيجري التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تخفيض أعداد الطلاب بحد أقصى 16 طالبا بكل لجنة، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

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