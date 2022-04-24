آخر أخبار التشعيب في الثانوية العامة 2023 .. مناهج جديدة ضمن التطوير

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر أخبار التشعيب في الثانوية العامة 2023 وموقفه من حيث إلغاء تطبيقه أواستمراه لطلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكّداً أنَّ التشعيب بين علمي علوم ورياضة مستمر لمدة عامين، وتأجيل إلغاء تطبيقه لحين وصول المناهج الجديدة إلى المرحلة الثانوية.

وقال وزير التعليم، إنَّ التشعيب في الثانوية العامة من ضمن عملية تطوير التعليم، مبينًا أنَّ هناك خطة للانتهاء من تطوير المناهج الجديدة لجميع المراحل بسرعة، وهو ما يحدث قريبا خلال سنة أو سنتين من الآن.

آخر أخبار التشعيب في الثانوية العامة 2023.. تأجيل إلغاءه

وأضاف وزير التربية والتعليم، تم تأجيل تطبيقه قرار إلغاء التشعيب على طلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة علي المناهج القديمة الحالية، مؤكداً أن الأمور كما هي في هذا المجال (علمي علوم -وعلمي رياضة - وأدبي) لحين وصول المناهج الجديدة.

وبالنسبة لورقة المفاهيم، قال الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام «الأوبن بوك» متمثل في كراسة المفاهيم المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتمّ إعدادها من المختصين الذين وضعوا الامتحان، لذا لن يحتاج الطالب لحفظ أي شيء ولن يحتاج الى البحث في الكتب أو المصادر الرقمية في أثناء الامتحان.

وزير التعليم يحذر مافيا الثانوية العامة من الكتب المزورة

وأكّد وزير القوى العاملة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنَّه لن يتمّ السماح بدخول أي شيء إلى لجنة الامتحان مع الطلاب هذا العام، مبينًا أنَّه سيتمّ تسليم كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة وليس قبل الامتحان تحقيقاً للمساواة الكاملة بين طلاب الثانوية العامة وتكافؤ الفرص.

وحذر شوقي مافيا الثانوية العامة التي اختصت بطباعة الكتب المزورة وملازم ومخابئ الموبايلات وتهكير التابلت وإدارة التليجرام، مطالباً الطلاب بالتركيز في الأسابيع القادمة في المذاكرة وفهم مخرجات التعلم وليس الحفظ.