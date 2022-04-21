امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت.. 3 أشياء ممنوعة على الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير امتحانات الصف الثالث النانوي للعام الدراسي 2022-2023، والتي من المقرر أن تكون بنظام البابل شيت للإجابة، بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، أمس، على موقع الوزارة، وبهذا تكون الامتحانا ورقية وليست إلكترونية.

امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام نماذج البابل شيت، الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، وممنوع لطلاب الثانوية العامة اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف في بيان صحفي، أن هناك مجموعة من الضوابط لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت، وتتمثل هذه الضوابط في عمل ورقة مفاهيم لكل مادة في الامتحان، وسيجرى وضعها بعناية شديدة لكي تكون شاملة لكافة المفاهيم التي يحتاج إليها أثناء الامتحان، ويتسلم الطالب ورقة مفاهيم خاصة بكل مادة برفقة الامتحان، والتي تساعد الطالب على حل أسئلة الامتحانات.

معايير ورقة المفاهيم

وتابع أن الطالب لا يحتاج إلى تدوين وكتابة الملاحظات على ورقة الامتحان الخاصة به، لذا لا يحق للطالب اصطحاب مذكرة أو كتاب أو ورقة خارجية، أثناء عقد الامتحانات، وسيجرى تطبيق الأمر في جميع المواد التي سيقوم الطالب بأداء الامتحان فيها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق للطالب اصطحاب التابلت، أثناء الذهاب للامتحانات، كي لا يستخدم كمنصة إلكترونية، أو في طرق الغش، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب في كافة المواد لتحقيق أفضل الدرجات وفق هذه المعايير.