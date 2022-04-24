الإحصاء: 508 براءة اختراع في مصر عام 2021.. 63 منها للمصريين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم 24 أبريل 2022 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتمعات تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أفضل».

براءات الاختراع

- 2225 طلبـــاً مقدمــاً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2021 للحـصول على براءة الاختراع، منهم 881 للمصريين بنسبة 39.6٪، 1344 للأجانب بنسبة 60.4٪، مقـابـل 2207 طلبـاً عام 2020 منهم 978 للمصريين بنسبة 44.3٪، 1229 للأجانب بنسبة 55.7٪ بزيادة قدرها 0.8٪.

البراءات الممنوحة

508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 «63 براءة اختراع للمصريين بنسـبة 12.4٪».

445 براءة اختراع للأجانب بنسبة 87.6 ٪، من الإجمالي، مقــابل 495 براءة عام 2020 منهم.

65 براءة اختراع للمصريين بنسبة 13,1%، 430 براءة اختراع للأجانب بنسبة 86,9%، بزيادة قدرها 2,6%.

بيانات أولية

- ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات «معاهدة البراءات» التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى 277,500 طلب .

أهم المؤشرات:

* العلامات التجارية:

- بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية 36955 طلبا عام 2021 مقابل 22106 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 67,2% .

- بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 ( 28448) طلب مقابل 18735 طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪ .

- بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عام 2021، 10997 علامة تجارية، منهم 7703 مصر، 3294 باقي الجنسيات، مقابل 8324 علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32٪.

- تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 7703 علامة تجارية بنسـبة 70٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بـ 1054 علامـة تجارية بنسـبة 9,6٪ ثم المتقدمين من الصـين بـ 303 علامـة تجـارية بنسـبة 2,8٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2021.

البراءات الممنوحة:

508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها 63 للمـــصريين بنسـبة 12.4٪، 445 للأجانب بنسبة 87.6٪ من الإجمالي، مقــابل 495 براءة عام 2020 منهم 65 للمصريين بنسبة 13,1%، 430 للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي:

130 بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيمياء والفلــزات بنسـبة 25.6٪ من أجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2021 11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب.

يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بـ 108 بـراءة

اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ «20.4٪ للمصـريين، 79.6٪ للأجانب»

ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بـ 90 براءة

اختـراع بنسـبة 17.7٪ «12.2٪ للمصـريين، 87.8٪ للأجـانب».

البراءات الممنوحة للدول:

- تصدر المتقدميـن من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بأجمالي 96 بـراءة اخــتراع بنسـبة 18.9٪ وجاء

المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري 63 براءة اختراع

بنسبة 12.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي 51 براءة اختراع بنسبة 10.0٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.