مستثمرو مرسى علم: 70% نسبة الإشغال الفندقي في أول أسبوع من مايو

قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إن الحركة السياحية الوافدة إلى مرسى علم تشهد ارتفاعا تدريجيا خلال شهر أبريل الجارى، لافتًا إلى أن المدينة ستستقبل هذا الأسبوع نحو 106 رحلة من مختلف دول بالعالم بزيادة 3 رحلات عن الأفواج السياحية التى استقبلتها مرسى علم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن غالبية السياح القادمين على متن تلك الرحلات هم من الألمان والبولنديين والإيطاليين والهولنديين والتشيك.

إجازات عيد الفطر ترفع نسب الإشغال الفندقى بمرسى علم

وأضاف فايز لـ«الوطن» أن الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل سيشهد وصول نسب الإشغال بفنادق مرسى علم إلى أكثر من 70% وهو رقم جيد بالمقارنة بما تستقبله المدينة من سياح فى تلك الفترة من كل عام، وأرجع ارتفاع نسب الإشغال خلال تلك الفترة من العام الحالى إلى إجازات عيد الفطر والتى يفضل مئات المصريين قضائها بالمدينة جنبًا إلى جنب مع السياح الأجانب القادمين لمصر خلال مايو.

الحركة السياحية من روسيا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من الغردقة ومرسى علم لم تعد حتى الآن لمعدلاتها الطبيعية، مرجعًا السبب الرئيسى فى ذلك لرفض شركات التأمين الأوربية التأمين على أى طائرة مدنية تخرج من أى من المدن الروسية.

وتابع قائلًا: «رحلات شركة مصر للطيران التى يتم تسييرها من وإلى روسيا تأتى فقط إلى القاهرة ولا تذهب إلى المدن السياحية لا سيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم».

وكان محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن إسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح إلى الأقصر وأسوان، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لمعدلات الحركة السياحية التي تم استقبالها بمحافظات الصعيد السياحية خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن فرنسا جاءت في المركز الثاني، فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث، تلتها كل من أمريكا ورومانيا.