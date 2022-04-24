أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. وروجينا: «دايما معانا يا أبو البنات»

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته «مريم»، قبل ساعات، قائلًا: «أجمل عيد ميلاد لمريم روح قلبي وعمري».

ونشر أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه مع بناته، مستكملًا حديثه عن ابنته مريم، قائلًا: «بحبها عشان هي طيبة وجميلة وبتشيل الحمل معانا في البيت.. أمنية حياتي إن ربنا يطول في عمرى لغاية ما أفرح بيها».

روجينا لـ أشرف زكي: ربنا يحفظك لنا يا أبو البنات

ومن جانبها، حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة أشرف زكي، بقولها: «كل سنة وأنت طيب ودايمًا في وسطنا يا أبو البنات.. ربنا يحفظك لنا».

فنانون يهنؤون أشرف زكي بعيد ميلاد ابنته

وهنأ عدد كبير من الفنانين، الفنان أشرف زكي، بمناسبة عيد ميلاد ابنته، منهم الفنانة فيفي عبده، والفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ودينا فؤاد، ورانيا محمود ياسين، ونجلاء بدر، وسارة الشامي وإنجي خطاب.

أشرف زكي يشارك في مسلسل الاختيار 3

في سياق متصل، يشارك الفنان أشرف زكي، في موسم دراما رمضان الحالي، من خلال الجزء الثالث لمسلسل الاختيار، حيث يُجسد دور اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، من بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وآخرين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة أون، ويعاد في تمام الساعة الرابعة وثلت مساء.