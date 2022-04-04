الاختيار 3.. أشرف زكي في دور مراد موافي وبيومي فؤاد يجسد «الكتاتني»

مازالت شخصيات مسلسل الاختيار 3 تتكشف في الحلقة الثانية من المسلسل، فظهر أشرف زكي في دور اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، كما ظهر بيومي فؤاد في دور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري الذي جرى حله بقرار من المحكمة الدستورية.

وشهدت الحلقة لقاء محمد سعد الكتاتني بمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كما شهدت احتفالات مرسي بذكرى نصر أكتوبر.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3 حول أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، وهي بداية من أحداث 30 يونيو 2013 وحتى 3 يوليو 2013.

أبطال مسلسل الإختيار 3

المسلسل يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، صبري فواز، أحمد بدير، خالد الصاوي، إيمان العاصي، ليلى عز العرب، ومن تأليف هاني سلامة وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض مسليل الإختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة أون، ويعاد في تمام الساعة الرابعة وثلت مساء.