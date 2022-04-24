حظك اليوم برج الثور الأحد 24-4-2022 عاطفيا ومهنيا

شخصيته الصلبة والعنيدة تعكس رغبة مولود برج الثور في الوصول إلى الأهداف التي يحلمون بتحقيقها، ويهتم مولود هذا البرج بالنتيجة النهائية للأمور لا بالكسب المادي فقط، كما أنهم لديهم حب المعرفة، ويفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن الجماعات، كما أنه صديقًا مخلصًا بشكل كبير، ويحب الاستقرار في علاقاته مع الآخرين، ويتميز أيضًا بأنه عنيد ولديه حب امتلاك للأشخاص والأشياء.

وبالنسبة لرجل برج الثور فهو عاطفي ورومانسي بشكل كبير، ويحرص دائما على تكوين أسرته الصغيرة، إذ أنه يفضل الاستقرار حتى ولو كان ذلك في سن مبكرة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا للصبر أو تقديم بعض التنازلات.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكّر عليك صفو حياتك.

الحب عند برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه شخصية حساسة بنسبة كبيرة، الأمر الذي يفرض على شريك حياته أن يكون صبورًا، وعندما يختار شريك حياته، يحرص على اختيار ذاك الذي يكون من نفس بيئته ومستواه الفكري والاجتماعي، كما أنه يتمسك كثيرا بالقيم التقليدية والجانب العملي للحياة.