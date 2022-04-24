مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 20 أستاذا مساعدا بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 20 أستاذاً مساعداً بكليات الطب والعلوم والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية.

تعيين 12 أستاذا مساعدا بكلية طب أسيوط

حيث تضمنت القرارات بكلية الطب على تعيين 12 أساتذة مساعدين وهم الدكتور على هارون على يوسف أستاذاً مساعداً بقسم التوليد وامراض النساء، والدكتورة ياسمين سعد حسين سعد أستاذاً مساعداً بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة الزهراء عبد الرؤف حسن أستاذاً مساعداً بقسم الطفيليات الطبية بالكلية، وأيضا تعيين الدكتورة آية يوسف محمد بدران أستاذاً مساعداً بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالكلية وتعيين الدكتور محمد مصطفى أحمد شهاب أستاذ مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية، وتعيين كلا من الدكتور مصطفى كمال محمد، والدكتورة ريهام محمد عبد المنعم المرشدي، والدكتورة منال أحمد محمود عبد المجيد، والدكتورة دعاء محمد مجدي عيد عبد العزيز، والدكتورة سحر فرغلي يوسف بيومي أساتذة مساعدين بقسم الأمراض الصدرية بالكلية، ومنح الدكتور محمد أحمد يحى عبد المالك اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بالكلية.

أستاذ مساعد بقسم الباطنة

كما شملت القرارات في كلية الطب ترقية الدكتور محمد رمضان عبد الحميد إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنة.

تعيين 3 أستاذ مساعد بكلية العلوم

كما تضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتورة شيماء ريحان بشاندى عبد الله أستاذاً مساعداً بقسم النبات والميكروبيولوجي، وتعيين الدكتورة شيماء محمد سيد عبد الحافظ أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان والحشرات وتعيين الدكتور مصطفى ثابت استاذا مساعد بقسم الجيولوجيا بالكلية.

كلية الهندسة قسم الكهرباء

كما شملت القرارات كلية الهندسة بتعيين الدكتور نبيل صبور نافع قلته لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

وتضمنت القرارات في كلية الصيدلة تعيين الدكتورة نرمين السيد على محمد العراقى أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات بالكلية، ومنح الدكتور ياسر عبد الهادى اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية.

كما وافق سيادته علي تعيين الدكتور سعيد مصطفى محمد حامد أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وفي كلية الخدمة الاجتماعية نصت القرارات علي تعيين الدكتور عصام بدرى أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالكلية.