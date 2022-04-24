ضبط 30 طن مواد غذائية في حملات تموينية بمحافظة المنوفية

واصلت مديرية التموين في المنوفية، شن حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تمكنت الحملات المكثفة من ضبط 30 طن مواد غذائية وتحرير محاضر بكل واقعة بالتعاون مع مسؤولي مجالس المدن ومسؤولي مديرية الصحة، إذ تم ضبط كميات من الأرز والسكر والزيوت وعدد من المواد الغذائية الأخرى.

حملات تموينية في جميع قرى ومدن محافظة المنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بالمنوفية، أن الحملات مستمرة في جميع مدن وقرى محافظة المنوفية وفق خطة المحافظة لضبط الأسعار ووفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث تم وضع خطه لتنفيذها خلال شهر رمضان وبعد العيد من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق في ظل قيام التجار بزيادة الأسعار استغلالًا للأزمات الدولية.

2500 محضر تمويني متنوع في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية المكثفة التي بدأت منذ ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، تمكنت من تحرير أكثر من 2500 محضر تمويني متنوع، وضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية سواء في حملات خاصة بالتموين أو حملات مشتركة بالتعاون مع مسؤولي مديرية الصحة أو الطب البيطري.

وأوضح المصدر، أن معارض أهلا رمضان مستمرة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار في الأسواق، خاصة أن التخفصيات تصل إلى 20% على المنتجات في المعرض، فضلًا عن التجهيز لافتتاح معرض «العيد فرحتنا» لتوفير مستلزمات واحتياجات المواطنين قبل عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن المعرض الأخير سيتم تنفيذه في جميع مدن محافظة المنوفية.