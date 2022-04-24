والد سامي ضحية الـ«5 جنيه» في المنوفية: ابني اتقتل غدر وهو راجع من الشغل

أيمن الرجبي والد «سامي» ضحية الغدر في المنوفية، بسبب 5 جنيهات، أكد أن الفقيد كان محبوبا من الجميع، ووقت مقتله انتظره المتهم أثناء خروجه من عمله، واعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض، وطعنه طعنتين، إحداهما في الصدر، والأخرى في الظهر، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفشلت كل محاولات إنقاذه.

والد سامي: اتقتل غدر وهو راجع من الشغل

أضاف والد «سامي» ضحية الغدر في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنه كان يعمل في أحد المخابز لمساعدة الأسرة في توفير كل ما تحتاجه الأسرة، بعد أن أصبح العائل الوحيد بعد إصابتي واجرائي عمليات جراحية، «ابني كان شغال علشان بيصرف على البيت، وبيشتغل علشاني، وأمه واخوته، ومكنش بيتأخر أبدا على خدمة شخص محتاج منه أي مساعدة».

والد سامي: ابني اتقتل بسبب 5 جنيه وبطالب بالقصاص

وأوضح والد ضحية الغدر، أن المشاجرة وقعت بالأساس قبل عدة سنوات في مركز تلا بالمنوفية، بسبب 5 جنيهات، إذ رغب المتهم في الحصول علي المبلغ البسيط منه، بهدف مضايقته فقط، ونشبت بينهما مشاجرة، أدت إلى إصابة ابني بجرح قطعي، وجرى تحرير محضر، وحكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر، وعندما علم المتهم، تربص بابني وهدده بالقتل، وبعدها نفذ تهديده.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى مقتل الشاب «سامي»، البالغ من العمر 19 عاما، أثناء عودته من العمل، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إذ تربص له المتهم، وطعنه طعنتين، وفر هاربا، وتمكنت قوة أمنية بضبط المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.