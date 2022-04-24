مصنع آزوف ستال يتحول لرمز للمقاومة في أوكرانيا بعد صمود 50 يوما تحت الحصار

لم يخطر ببال أحد أن مصنعاً من أكبر مصانع الصلب في أوكرانيا، سوف يتحول إلى رمز من رموز المقاومة الأوكرانية خلال حربها مع روسيا في العملية العسكرية التي دخلت يومها الـ60 اليوم، مصنع أزوف ستال تحصنت فيه القوات الأوكرانية لمدة 50 يوماً وحاصرتها القوات الروسية داخل المصنع، لكنها لم تتمكن من اختراقه وهو الأمر الذي أدى إلى إطالة الوقت الزمني في السيطرة على مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى لروسيا.

ورغم أن مصنع آزوف ستال، ظل صامدا، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوجيه تعليمات إلى جنوده بعدم الهجوم على المصنع الذي بناه الاتحاد السوفيتي في أوائل الحقبة السوفيتية، وأعيد بناؤه لاحقاً بعد أن ترك النازيون مدينة ماريوبول الساحلية في الفترة ما بين 1941 و1943، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلا أنه تراجع بعدها بيومين موجهاً تعلمياته بقصف المصنع بالطيران، بحسب تصريحات أوليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي أمس السبت.

أوكرانيا: 20 ألف مواطن قتلوا دفاعا عن ماريوبول

وقال «أريستوفيتش» إن القوات الأوكرانية مازالت تدافع عن مصنع آزوف ستال، رغم الهجمات الجوية المتكررة عليه، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية لـ كييف توصلت إلى أن هناك أكثر من 20 ألف شخص قتلوا خلال دفاعهم عن مدينة ماريوبول الساحلية.

ووصف بعض الخبراء العسكريين المصنع بـ القلعة التي جرى تصميمها وبناؤها من أجل تحمل ضربات عسكرية نووية، كما أنه يمتد على مساحة 4 أميال مربعة ويطل على بحر آزوف المتصل بالبحر الأسود.

ويضم المصنع مركز اتصالات وطرقاً وأبراجاً غير محصنة، ويضم أيضا مبان سكنية وسكك حديدية، وبالتالي فإنه يعد بمثابة مدينة منفصلة.

مصنع آزوف ستال.. مدينة تحت الأرض

ووصف المتحدث باسم قوات الدونيتسك إدوار باسورين، في مؤتمر صحفي من قبل، مصنع آزوف ستال، بأنه بمثابة مدينة تحت الأرض، وأنه مصمم لتحمل ضربات نووية، لذلك من الصعب اقتحامه.