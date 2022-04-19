«آزوف» يدعو العالم لتنظيم ممر إنساني لإجلاء المدنيين من«آزوفستال»

دعا قائد فوج «آزوف» الأوكراني، المقدم دنيس بروكوبينكو، قادة العالم إلى تنظيم ممر إنساني لإجلاء المدنيين والجرحى الذين يقيمون في «مصنع آزوفستال» في مدينة «ماريوبول» الساحلية، مشيرا في خطابه نشر الفوج على «تليجرام»، إلى وجود مئات المدنيين في المصنع بينهم العديد من الأطفال من مختلف الأعمار، ونساء وكبار السن وعائلات المدافعين عن المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الجيش الروسي: تدمير مخزن كبير لأسلحة أجنبية غرب أوكرانيا

وأمس الاثنين، قال الجيش الروسي، إنه دمر بواسطة صواريخ عالية الدقة بالقرب من مدينة «لفيف» غرب أوكرانيا مخزناً كبيراً لأسلحة أجنبية سلمت مؤخرا إلى «كييف».

بدورها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى ان أعضاء «فرقة اللواء سهيل الحسن» هي من بين مئات المقاتلين السوريين الذين تلقوا تدريبا في روسيا والذين ورد أنهم وقعوا للقتال إلى جانب موسكو في أوكرانيا.

من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من مساعدات واشنطن العسكرية لـ أوكرانيا، وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وسيبدأ جنود أمريكيون منتشرون في المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في الأيام المقبلة بتدريب الجنود الأوكرانيين خارج أوكرانيا، على استخدام الجيل الجديد من مدافع هاوتزر إم777.

اكتشاف 7 أماكن للإعدام في «إيربين» شمال غربي «كييف»

بدوره، قال مصدر في الشرطة الأوكرانية، إن 269 شخصًا قتلوا برصاص الجيش الروسي في «إيربين» منذ بدء عملية موسكو العسكرية في 24 فبراير الماضي، فيما أعلن متحدث باسم الشرطة اكتشاف 7 أماكن للإعدام في «إيربين»، شمال غربي العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 16 دولة استأنفت عملها الدبلوماسي في كييف: «فرنسا-إيطاليا-لاتفيا-ليتوانيا-إستونيا-بولندا-تركيا-التشيك-سلوفينيا-الفاتيكان-مولدوفا-جورجيا-إيران-كازاخستان-طاجيكستان-تركمانستان-الوفد الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي».

بدوره، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال برنامج تليفزيوني، إن الغرب كشف عن وجهه الحقيقي الآن، الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني، مستعدة لإرسال أسلحة متقادمة إلى أوكرانيا لكي تعيد تسليح دولها بأسلحة حديثة ومعاصرة، وتحصل الشركات الأمريكية على دخل ضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.