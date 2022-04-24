عاجل .. شركة يابانية تبتكر علاجا لكورونا: يشفي من الفيروس في أسرع وقت

أعلنت شركة أدوية يابانية التوصل لعلاج يؤدي لشفاء سريع وعاجل من فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في أكثر من نصف مليار إصابة على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

دواء كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت إحدى شركات التجارة والمستحضرات الصيدلانية اليابانية «كوا كو»، اكتشاف عقار مضاد للطفيليات، أظهر تأثيرا مضادا لفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أنّها أجرت أبحاث إكلينيكية مشتركة مع جامعة كيتاساتو، أثبتت أنّ عقار «إيفرمكتين» المضاد للطفيليات، له تأثير على الفيروس وبعض متحوراته كـ أوميكرون، لكنها لم تقدمه حينها كعلاج للفيروس، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.