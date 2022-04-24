درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء صباح أمس، جعل المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 أبريل، لتعلن هيئة الأرصاد عن حالة الطقس في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل محافظات مصر، وتأتي كالتالي:

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19