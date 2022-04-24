ضبط 67 مخالفة تموينية بـ5 مراكز في الدقهلية.. منها 31 نقص وزن الرغيف المدعم

ضبطت مديرية تموين الدقهلية بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات الصحة ومباحث التموين والطب البيطري والبيئة، 67 مخالفة في المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، وتمت إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بنطاق 5 مراكز ومدن وهي: «دكرنس، وطلخا، وميت غمر، والسنبلاوين، ‏والمنصورة»‏، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

تحرير31 محضر نقص وزن الرغيف المدعم

وقال المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، إن حملات التفتيش والرقابة التموينية على المحلات والأسواق والمخابز بمراكز ومدن دكرنس وطلخا وميت غمر والسنبلاوين والمنصورة، أسفرت عن تحرير 31 محضر نقص وزن الرغيف المدعم، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر تصرف في دقيق، وضبط 33 شيكارة دقيق مدعم.

نتائج الحملة على الأسواق في الدقهلية

وأضاف «دايرة»، أنه تم تحرير 3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، ومحضر عدم نظافة أدوات عجين ومحضر توقف إنتاج بدون إذن، ومحضر عدم وجود ماكينة، ومحضر تجميع دقيق بإجمالي عدد 5 شكاير دقيق، كما تم تحرير عدد 10 محاضر جنح مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات التي شملت: 15 إسطوانة بوتاجاز منزلي، 60 كرتونة زيت، عدد 1560 كيلو زيتون، 1440 كيلو مخلل مشكل، 360 كيلو ليمون مخلل و15 كيلو لحم ذُبح خارج السلخانة.

وأشار إلى استمرار الحملات من خلال المديرية، لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق ما بين إدارات التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.