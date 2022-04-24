الإنذار الأخير.. انتهاء مهلة تحديث بطاقة التموين 2022 اليوم

يتسارع العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية للتواجد في مكاتب التموين، من أجل تقديم التقارير اللازمة لإتمام تحديث بطاقة التموين 2022، خاصة لحاملي البطاقات الذين تسلموا رسائل تنويهية عبر بونات صرف الخبز، ضمن إجراءات الوزارة لضبط منظومة الدعم التمويني وتنقية الفئات غير المستحقة والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا للدعم الحكومي الشهري.

تحديث بطاقة التموين 2022.. آخر إنذار

ويعتبر اليوم الأحد 24 أبريل هو اليوم الأخير لذهاب أصحاب البطاقات التموينية إلى مكاتب التموين على مستوى المحافظات ممن تسلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز، وذلك من أجل تحديث بطاقة التموين 2022 وتقديم البيانات المطلوبة منهم على بون صرف الخبز، فضلًا عن تقديم صورة بون صرف الخبز الصادر لهم، إذ تتلخص الأوراق المطلوبة من المواطنين لتحديث بيانات البطاقة قبل التوجه لمكتب التموين في التالي: «صورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وأيضا لجميع الأفراد المدرجين على البطاقة، وصورة من بون صرف الخبز المسجل به رسالة الوزارة، والتقرير الخاص بتعليمات الرسالة المدونة على بون صرف الخبز».

وبناءً على التعليمات المدونة في رسالة بون صرف الخبز، فإن مكاتب التموين مستمرة في استلام هذه البيانات من المواطنين الذين تسلموا تعليمات على بونات الخبز اليوم الموافق 24 أبريل، وذلك بسبب تزامن حصول المصريين غدا الاثنين 25 أبريل على إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء طبقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بموعد الإجازة.

الفئات المطلوب منها تحديث بيانات بطاقة التموين

1 - كل من تسلم رسالة عبر بون صرف الخبز.

2 - مالكي السيارات لإثبات موديل السيارة تمهيدا لحذف أصحاب سيارات موديل 2018 فأحدث.

3 - أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة.

4 - من تسلموا رسالة تحديث بيانات الرقم القومي.