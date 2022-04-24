أسعار السمك البلطي اليوم في الأسواق المحلية.. يبدأ من 20 جنيها

البروتين عنصرا أساسيا لصحة الإنسان، وهي موجودة بكثرة في الأسماك، لذا يحرص كثيرون على شرائها، خاصة بالتزامن مع أعياد شم النسيم، لذا كثر البحث عن أسعار السمك البلطي.

وفيما يلي نعرض أسعار السمك البلطي اليوم، الذي سجل تراجعا في الأسواق بقيمة جنيه واحد، بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار السمك البلطي

سجل سعر السمك البلطي من سعر 39 إلى 41 جنيها.

كما سجل سعر سمك البلطي الأسواني من 20 إلى 45 جنيها.

سجل سعر السمك البلطي من 30 إلى 130 جنيها.

تراوح سعر سمك قشر بياض من 90 إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر سمك بياض أملس بلدي من 70 إلى 130 جنيها.

تراوح سعر القراميط شيلان من 10 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر سمك الثعابين من 50 إلى 230 جنيها.

تراوح سعر المكرونة خليجي من 40 إلى 50 جنيها.

تراوح سعر المكرونة السويسي من 65 إلى 75 جنيها.

تراوح سعر البرانيس الاسكندراني بين 65 إلى 75 جنيها.

تراوح سعر السمك المكرونة المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

تراوح سعر سمك موسى من 90 إلى 130 جنيها.

تراوح سعر سمك سبيط كالمياري سابيا من 120 إلى 180 جنيها.

تراوح سعر سمك قرش من 30 إلى 50 جنيها.

تراوح سعر السمك البوري بين 42 و52 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

جمبري جامبو من 400 إلى 450 جنيها.

جمبري من سعر 300 إلى 350 جنيها.

جمبري مجمد من 90 إلى 170 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية اليوم الأحد كما يلي:

سمك الدنيس تراوح بين 160 و180 جنيهًا.

كما تراوح سمك المكرونة المجمدة بين 30 و38 جنيهًا.

تراوح سمك التونة بين 35 و100 جنيه.

تراوح سعر سمك القاروص بين 140 و160 جنيهًا.