بمقدم 20 ألف جنيه وتقسيط على 30 سنة.. وحدات الطرح الجديد لمتوسطي الدخل

بمقدم 20 ألف جنيه، طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، لمتوسطي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادى الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتقسيط 30 سنة، وفائدة 3%.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول متوسطي الدخل على وحدات الطرح الجديد، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول متوسطي الدخل على وحدات الطرح الجديد

- ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

- ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أوالمحافظات.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في الإعلان.

حدود الدخل لحصول متوسطي الدخل على وحدات الطرح الجديد

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

- يتم شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، ورفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز إلكترونيًا، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز وحدات الطرح الجديد لمتوسطي الدخل

- من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط).

- من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة).

وذلك من خلال زيارة مكاتب البريد المميكنة داخل محافظة الوادي الجديد.