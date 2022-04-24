شروط قرض شقق الإسكان المتوسط من بنك الصادرات.. «مفيش رسوم إدارية»

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة شروط تمويل شقق الإسكان لمتوسطي الدخل والحصول على شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن من شقق دار مصر ومشروع جنة وتقسيطها لمدة 20 سنة، ضمن خطة تمويل الشقق لمتوسطي الدخل بفائدة 8% ويتمّ التمويل لمبلغ 2 مليون 250 ألف جنيه.

وأشار البنك، في بيان رسمي، إلى أنَّه وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري في تمويل العقارات شريحة المواطنين من متوسطي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى من راتب الفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه شهريًا.

نسبة تمويل الشقق لمتوسطي الدخل تصل إلى 80%

وتابع البنك تنمية الصادرات في بيان أصدَره عبر الموقع الرسمي الخاص به أنَّ نسبة تمويل الشقق لمتوسطي الدخل تصل إلى 80% من قيمة الشقة المراد العميل شرائها، ويتمّ تسديد قيمة قرض تمويل الشقة لمدة 20 سنة، كما تمّ تحديد سعر فائدة متناقص 8% ولا توجد رسوم إدارية إذ يمكن الحصول على سعر الشقة بـ2 مليون و250 ألف جنيه.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- أقصى مبلغ للفرد شهريًا لا يتجاوز 40 ألف جنيه.

- أقصي مبلغ للدخل الشهري للأسرة: 50 ألف جنيه.

- يجب أن يكون أقصى مساحة للشقة الصافية 150 م2، تشطيب كامل.

شروط الحصول على شقق تمويل عقاري

وأكّد بنك تنمية الصادرات أنَّه يتمّ تمويل الوحدات المسجلة وشقق المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في منطقة القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر من بينها مشاريع دار مصر وشقق مشروع جنة، ومتاح للموظفين المصريين والمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص ومن ضمن الشروط يجب أن يتراوح عمر المقترض من 21 عامًا إلى 60 سنة للموظفين و65 سنة للمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص في وقت نهاية قرض التمويل العقاري.