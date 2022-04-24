التضامن: قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة للسيدات.. والسداد على فترات

قالت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تقديم كل الدعم للسيدات، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروعات المرأة والاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر.

مشروعات الأسر المنتجة لتنمية المرأة الريفية

وأضافت القباج أن مراكز إعداد مشروعات الأسر المنتجة يعمل بشكل جيد، مناشدة بضرورة شمول المشروعات لموضوعات بها جزء من التراث والحفاظ على البيئة.

ولفتت إلى أن مشروعات الأسر المنتجة منتشرة وتعمل على تنمية المرأة الريفية وتدريب المرأة على المهارات الحياتية، مؤكدة أنه يجري التشجيع على الصناعات الحرفية والمنتجات الغذائية ومبادرات المرأة وسد حاجة المنزل.

تنفيذ 14 ألف مشروع فى 2021

وأوضحت الوزيرة إلى أنه يجري فتح المجال للصناعات الغذائية والحيوانية، وتم تنفيذ 14 ألف مشروع فى 2021 وإتاحة قروض ميسرة يتم منحها للسيدات وتسد على فترات لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال حفل تسليم عدد من الأسر المنتجة من بئر العبد بشمال سيناء ماكينات خياطة، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم فتح المجال للسيدات بالاشتراك فى فصول محو الأمية ، والاشتراك في المعارض لعرض منتجاتهم، إضافة لبرنامج فرصة الذى يتيح فرص عمل لدى الغير فى المصانع والشركات أو فرص لدى النفس، إضافة إلى إعداد دليل قادة المنتجين الحرفيين.