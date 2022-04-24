تفاصيل حلقة مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في مسلسل الكبير أوي 6

تصدر مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي محركات البحث على الإنترنت على مدار الساعات الماضية، ومن المقرر أن يأتي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن لم يكشف صناع المسلسل عن موعد عرض الحلقة حتى الآن، واكتفى صناع المسلسل بالتنويه عنها بعبارة «قريبا».

ويشارك في حلقة مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف من بينهم إياد نصار، شيرين رضا، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، هنادي مهنا، أحمد سعد، وذلك بالإضافة إلى تقليد عدد من المشاهير، حيث تقوم الفنانة رحمة أحمد «مربوحة»، بتقليد الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء.

مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي

وتتناول حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، السخرية من المهرجانات السينمائية، ولم تكن تلك الحلقة الأولى من المسلسل التي تسخر من عدد من المواقف، إذ تطرقت الحلقات السابقة إلى المسلسل الكوري «لعبة الحبار»، بالإضافة إلى «الإنفلونسر» وطرقهم في الحصول على نسب مشاهدات مرتفعة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

ويذاع مسلسل الكبير أوي 6 حصريا على شبكة قنوات «ON»، في تمام الساعة الـ 6:20 مساءً على قناة «ON»، وتُعاد الحلقة الجديدة في تمام الساعة 1:50 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الثانية ظهرًا، بينما تذاع الحلقة على «ON دراما» في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُعاد 3 مرات على مدار اليوم الأولى في 4:20 صباحًا، والـ8:50 صباحًا، بالإضافة إلى الساعة الثالثة عصرا.