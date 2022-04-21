مزايدة علنية لتأجير محلات واستغلال جانبي شوارع المنصورة كمواقف انتظار

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، عن إجراء مزايدة علنية عامة لاستغلال أماكن على جانبي الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنصورة كمواقف انتظار عمودية وموازية، وكذلك عن إجراء مزايدة علنية عامة لتأجير عدد 5 محلات تجارية بالمنصورة بلازا الكائنة ‏أعلى المشاية أرقام «محل رقم 4 بلوك 1 - محل رقم 4 بلوك 2- محل رقم 4 بلوك 3‏- محل رقم 4 بلوك 4 - محل رقم 4 بلوك 5».

استغلال أماكن على جانبي الشوارع والميادين بالمنصورة

وأوضحت محافظة الدقهلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ثمن كراسة الشروط والمواصفات لاستغلال أماكن على جانبي الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنصورة كمواقف انتظار عمودية ‏وموازية بمبلغ 299 جنيهًا:

- التأمين الابتدائي للبند رقم 1-6-7-8 حي غرب المنصورة 2285 جنيها.

- التأمين الابتدائي للبند رقم 2-4-5-11 حي غرب المنصورة 5544 جنيها.

- التأمين الابتدائي للبند رقم 3-9-10 حي غرب المنصورة 9140 جنيها.

- التأمين الابتدائي للبند رقم 1-2 حي شرق المنصورة 5740 جنيها.

- التأمين الابتدائي للبند رقم 3-4 حي شرق المنصورة 8000 جنيه.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 8/5/2022 ونفس اليوم من الأسابيع التالية إذا لزم الأمر بديوان عام المحافظة، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بالمحافظة، وشراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي شرط لدخول المزاد، وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تأجير عدد 5 محلات تجارية بالمنصورة بلازا

وجرى الإعلان عن مزايدة علنية عامة لتأجير عدد 5 محلات تجارية بالمنصورة بلازا الكائنة أعلى المشاية أرقام بمساحة 340 متر مربع للمحل الواحد؛ عبارة عن 120م أرضي + 300م علوي، وثمن كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيهًا - التأمين الابتدائي 120 ألف جنيه لكل محل بمساحة 420 م - تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 24/ 4/ 2022 ونفس اليوم من الأسابيع التالية، إذا لزم الأمر بديوان عام المحافظة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بالمحافظة، وشراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي شرط لدخول المزاد، والقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملين ومتممين لهذا الإعلان.