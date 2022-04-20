ندوة عن مواجهة الكوارث البيئية بجامعة المنصورة.. «اتحضر للأخضر»

نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة «لجنة الكوارث والأزمات» ندوة عن الكوارث البيئية وجهود الدولة في مواجهتها، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل» لرفع الوعي البيئي والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، وحاضر فيها الدكتور ياسر محمد الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية والتدريب بجهاز شئون البيئة إقليم شرق الدلتا، وذلك في إطار سياسة المعهد في رفع الوعي لدى الطلاب بالتعامل مع الكوارث بأنواعها.

تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات الحياتية في مصر

وحضر الندوة الدكتور رضا سلامة عميد معهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والدكتور بسام رزق رئيس اللجنة بالمعهد، والدكتور علي يحيى ناصف، والدكتور علي يحيى، مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتور حسام وجيه رئيس فريق السلامة المهنية، وذلك في إطار الحوار الوطني الذي تقوده وزارة البيئة حول تأثيرات التغيرات المناخية على جميع القطاعات الحياتية في مصر، حيث تم عرض أمثلة متعددة من الكوارث المناخية العالمية ومدى الأضرار الناجمة منها والتي سجل عام 2021 أعلى نسبة منها وأكبر في الأضرار الاقتصادية والبشرية للدول المنكوبة منها.

وتناول اللقاء عدد من الأزمات والكوارث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة وكيف واجهت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية تلك الأزمات، مثل نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تتعرض لها كل خريف تزامنا مع موسم حصاد محصول الأرز.

جهود وزارة البيئة في التخلص الآمن من العناصر الضارة

وأكد الدكتور ياسر محمد الجمل على نجاح الوزارة في التخلص الآمن من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة، والتي ظلت مخزنة بميناء الأديبة بالسويس ما يقارب 30 عاما، إضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة بمخازن وزارة الزراعة بالصف منذ 2003، والتي تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد، إضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بعد سحب عينات من حوالي 13 ألف محول كهربائي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتبين من خلال التحليلات وجود تلوث لحوالي 860 محولا.

وأوضح أنه يتم دراسة المصادر المختلفة المحتملة لتلك الكوارث والتشريعات القانونية التي تحكم التعامل معها ومحاور الخطة الوطنية للأزمات والكوارث وأهدفها وأدوار الوزارات والمؤسسات والهيئات والمراكز البحثية المختلفة والشركات ونموذج مركز السلام بشرم الشيخ للتعامل حوادث التلوث بالزيت.