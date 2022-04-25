حظك اليوم برج العقرب الإثنين 25-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج العقرب، العديد من الصفات أبرزها الصدق والإخلاص كما يعرف عنه أنه شخص موزون وهاديء، وعلى المستوى العملي فهو شخص طموح كثيرا يسعى لتحقيق أهدافه بقوة ويبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق ذلك، مهما طال الوقت وكثرت العراقيل أمامه فهو لا يتخلى عن أحلامه وأفكاره العملية بسهولة.

صفات برج العقرب

ومن ضمن صفات مواليد برج العقرب امتلاكه لحاسة وعاطفة مفرطة، فهو شخص حساس جدا يفرح كثيرا ويحزن كثيرا لا يوجد عنده منطقة وسط، كما يفضل مواليد هذا البرج الكتمان ويصفهم بعض الناس بالغموض؛ نظرا لإيجادهم صعوبة في معرفة شئ خاص عن حياتهم، كما أنه يتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية.

لا يسهل لمولود برج العقرب، أن يثق في أي شخص يتعامل معه، وهو عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب في حال ارتباطه ووقوعه في عشق أحد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي، حيث يتواجد القمر في منزل الحب مما يرفعك إلى السماء وتعقد لقاءات عاطفية واعدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني يبشرهم بيوم جيد مهنيا، كما أن الوضع الفلكي يمدك بأفكار ساطعة ويعدك بأوقات سعيدة تقضيها مع الزملاء والأصدقاء.