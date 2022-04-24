محافظ أسيوط: زيادة الإقبال على توريد القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن زيادة الإقبال على توريد محصول القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع.

توريد 124 طن قمح على مستوى المحافظة

وإشار محافظ اسيوط إلى توريد 124 طن قمح و509 كيلو على مستوى المحافظة من محصول القمح لموسم 2022، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

تشديدات على مراقبة جودة الأقماح

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع بصفة دورية، لافتاً إلى متابعته الميدانية لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية للتأكد من انتظامها دون أي معوقات والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث في هذا الملف الهام، الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى تلقي تقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

لجان متخصصة لتحديد نوع القمح

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف توريد القمح خاصة وان الدولة لا تدخر جهداً في هذا الشأن.

تذليل العقبات لتسليم توريد الأقماح

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات حتى الآن حيث يتم عمل بيان بمساحات الأراضي التى تم حصادها وكميات الأقماح التي يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بشكل يومي، لافته إلى استهداف زيادة كمية الأقماح الموردة هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقي أي شكاوي من المزارعين والتعامل الفورى معها.