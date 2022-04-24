«لما الناس تشبه عليك كأنك نجم».. ردود الفعل على مقلب «همام وطراقيعو»

استعرض برنامج المقالب «همام وطراقيعو»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، مواقف كوميدية من محمود همام وعبد الرحمن السيد الشهير بـ«طراقيعو»، ومواقف غير متوقعة من قبل المواطنين في الشارع، إذ تناولت حلقة اليوم، قيام محمود همام وطراقيعو بالعمل في سوبر ماركت، وعندما يدخل عليهم أحد الأشخاص من أجل شراء احتياجاتهم لتناول وجبة السحور، يقومون بعمل مقلب في هذا الشخص.

المقلب يتم داخل سوبر ماركت

وعند دخول الشخص المشتري للسوبر ماركت، يطلب بعض المشتريات، ويعطي البائع والذي يقوم بدوره محمود همام أو عبد الرحمن السيد الشهير بطراقيعو، الأموال، يقوم الأخر بالتشبيه عليه، فقام محمود همام في بداية المقلب، بالتشبيه على المشتري، موجهًا حديثه له «إنت عماد كمونة اللي عاصر على نفسه لمونة»، الأمر الذي أثار استعجاب الشخص المشتري، قائلًا: «لأ مش أنا، ولو سمحت عاوز علبة سجائر بوكس».

همام وطراقيعو يجسدان بائعين في سوبر ماركت

فيما رد عليه محمود همام، مازحًا: «إنت نجم مشهور، إزاي تشرب بوكس، أنت تشرب كابتن بلاك وكابتن ماجد، أنا متابعك وعارفك»، فيما نفى الأخير أن يكون هو الشخص المقصود، قائلًا: «مش أنا والله يعني أنت هتعرف أكتر مني»، فيما رد عليه البائع: «مفيش علبة بوكس، فيه علبة شلوت، بهزر معاك زي ما بتهزر في الفيديوهات، مش أنت صاحب أغنية عندي قطة وأنت لأ؟ أنا على فكرة عندي قطة أنا كمان وبتحب تسمع الأغنية بتاعتك».

احتدام الأمر وصل لقيام المشتري لدخول السوبر ماركت من أجل الاعتداء على البائع، فيما أخبره محمود همام بأنه يقوم بعمل مقلب فيه، وتكرر الأمر عدة مرات مع أشخاص آخرين.