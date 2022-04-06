عبدالمجيد محمود: تصرفات الإخوان عجلت بسقوطهم.. ومرسي كان آخره يدير سوبر ماركت

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعتقد أنها ستستمر في حكم مصر مدة طويلة ولكن تصرفاتهم عجلت بسقوطهم، مبينا أنهم كانوا متفاجئين بردود الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، متابعا: «زي ما كنا بنقول عليهم زمان دي مش تريقة، ده آخر مرسي إنه يدير سوبر ماركت أو ملجأ أيتام، إنما مينفعش يدير بلد وميبقاش متوقع إيه اللي يحصل لما يقول هقيل النائب العام».

عبدالمجيد: رجال القضاة والنيابة العامة دافعوا عن استقلال القضاء

وأضاف «محمود» خلال تصريحات تلفزيونية، أن رجال القضاء والنيابة العامة دافعوا عنه أثناء محاولة الرئيس الأسبق محمد مرسي عزله من منصبه، موضحا أن الدفاع كان عن منصب النائب العام واستقلال القضاء وليس الدفاع عن الأشخاص، مبينا أنه جاء من بعده أشخاص أفضل منه.

القضاء كان المسمار الأول في نعش الإخوان

وأكد النائب العام الأسبق، أن المسمار الأول في نعش الإخوان جاء عن طريق رجال النيابة العامة والقضاة، موضحا أن عصام العريان ومحمد البلتاجي طلبا عدم تكريمي وإدخالي السجن، وحينها رفض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة هذا الأمر وتواصل معه من أجل رفض إجراءات «مرسي»، وتم الاستناد إلى القانون الذي يرفض إقالة النائب العام أو نقله إلا بموافقته، وحينها بدأ تجمع النيابة العامة والقضاة للدفاع عن استقلال القضاء، وحدث التحام مع الشعب، وتدخلت القوات المسلحة للتخلص من هذه الغمة، مواصلا: «تقدير الإخوان للمواقف كان غير صحيح، وقالوا مكناش منتظرين القضاة يقفوا ضدنا ويساندوك، بس الوقفة كانت ضد الفكرة مش عشان خاطر عبد المجيد محمود، والإخوان مش فاهمين يعني إدارة حكم».