تفاصيل مصرع سائق بالدقهلية بعد تدخله لفض مشاجرة.. طعنه صاحب سوبر ماركت

تسبب خلاف على بيع منتجات ألبان في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، في مصرع سائق، بعدما ذهب مع نجل عمه الذي يتاجر في بيع منتجات الألبان لبيعها لسوبر ماركت، إلا أن مشادة كلامية وقعت بين صاحب السوبر ماركت ونجل عم المجني عليه، فتدخل السائق لفض المشاجرة بينهما فطعنه صاحب السوبر ماركت بسلاح أبيض «سكين» في منطقة الصدر من الناحية اليسرى، مما أحدث إصابة المجني عليه وتوفي قبل وصوله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

ورود بلاغ بإصابة سائق بطعنة ووفاته

وتبلغ لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول المصاب «محمد محمد عبدالحميد علي جبر»، 29 سنة سائق ومقيم شارع البدرنة بندر الكردي مصابا بجرح شبه نافذ واشتباه نزيف داخلي بالصدر من الجهة اليسرى والحالة العامة سيئة وتوفي أثناء تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وجرى وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، والتصريح بالدفن بعد ذلك.

نجل عم المتوفي يحكي تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة

انتقلت مباحث الكردي إلي مكان الواقعة، وبسؤال المدعو «علي حسين علي علي جبر»، 19 سنة عامل بمحل ألبان ومقيم البدرنة بندر الكردي، في محضر الشرطة، أكد أنه يتاجر في منتجات الألبان، وحال ذهابه وبرفقته نجل عمه المصاب إلى المتهم «محمد ح. م.»، 37 سنة صاحب محل سوبر ماركت بجوار بنزينة نعمان بندر الكردي لبيع بعض منتجات الألبان إلي السوبر ماركت، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم حول سعر البيع فتدخل نجل عمه لفض هذا الخلاف فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته محدثا إصابته.

وتمكنت مباحث الكردي من إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1936 لسنة 2021 جنح الكردي.