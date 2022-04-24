«معركة الميراث» تنتهي بتشويه وجه شاب على يد ابن عمته بالجيزة: اتخيط 80 غرزة

شهدت منطقة المنيب واقعة مأسوية، حينما اعتدى مسجل خطر على شاب باستخدام آلة حادة «قطعة استانلس»، وأصابه بجروح قطعية، وتسبب له في خياطة 80 غرزة بالوجه في وقت ساعة الإفطار بسبب خلافات والدة الأخير ووالدة المتهم على الميراث وأسرع الجيران بنقله إلى المستشفى.

خلافات على الميراث وراء الواقعة

وروت «نجية سيد» والدة المجني عليه، تفاصيل ماحدث لنجلها، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة إنها تلقت مكالمة هاتفية بالاعتداء عليه، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل خاله ويدعى «سيد» 26 عامًا، (مسجل خطر)، وهرولت مسرعة إلى مكان الحادث وشاهدت نجلها غارقًا في دمائه في وسط الشارع، وبسؤاله «مين اللي عمل فيك كدا؟» فوجئت الجيران يبلغوني أن ابن خاله اعتدى عليه بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية بسبب مطالبتها بحقوقها في الميراث الذي تركه والدها لها ولأشقائها الفتيات.

والدة المجني عليه تروي ما حدث

وتضيف والدة المجني عليه: «أن قبل الواقعة بعدة أيام طلب مني نجلي عبدالله، قال لي عايز أروح لخالي، نصفي المشاكل اللي بيننا بسبب الميراث، إحنا في شهر رمضان الكريم وبالفعل ذهب له ولكن عاد مكسور الخاطر، إحنا اللي لينا حق عند أخويا وهو يكسف ابني»، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما منذ عام مضى، مطالبة بحق ابنها الذى دُمر مستقبله، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

جرح قطعي بالوجه

وجرت التحريات الأولية بمعرفة مباحث الجيزة، أن قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتبين أن المجني عليه يدعى «عبد الله حمادة»، يبلغ من العمر 20 عامًا، خلال جلوسه أمام محل عمله بمنطقة المنيب، فوجئ بالمتهم يربطه صلة قرابة يعتدي عليه بآلة حادة، فأصابه بجرح قطعي كبير بوجهه، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

تجديد حبس المتهم

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على طالب وإصابته بجروح قطعية، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.