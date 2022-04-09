سائق ميكروباص يمزق مسعفا بـ17 غرزة لمطالبته بإفساح الطريق بطنطا

تعدى سائق سيارة ميكروباص بمدينة طنطا، على مسعف تبع مرفق إسعاف الغربية، بالضرب بواسطة سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بـ17 غرزة في الرأس، وذلك أثناء محاولته فتح الطريق لمرور السيارة التي يستقلها وبرفقته حالة مرضية مصابة بغيبوبة سكر، وفر المتهم هارباً، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت ندب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

ذكر المجني عليه، يُدعى «ح. الصعيدي»، يعمل في مرفق إسعاف الغربية، في محضر الشرطة رقم 12615 جنح قسم شرطة أول طنطا، أنه كان مستقل سيارة إسعاف الغربية رقم 1910، وكان معه حالة مرضية حرجة لسيدة تدعى «س. م. ش.»، تعاني من غيبوبة سكر، وأثناء تواجد السيارة في شارع البحر، متجهة إلى مدخل مستشفى جامعة طنطا، وإطلاق السرينه لم يستجب أحد سائقين سيارات الميكروباص.

فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف

وأوضح المجني عليه في المحضر أنه عندما حاول النزول من السيارة في محاولة فتح الطريق وبطلبه من المتهم ضرورة فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف بسبب وجود حالة حالتها الصحية غير مستقرة، فوجئ بقيام سائق سيارة الميكروباص يتعدى عليه بالسب والقذف، ثم قيامه بالتعدي عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض، وإصابته إصابات بالغة 17 غرزة برأسه، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بتفاصيل الواقعة، وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والبحث عن سائق الميكروباص الهارب، وتفريغ الكاميرات بمنطقة الواقعة، للكشف عن هويته ورقم السيارة.