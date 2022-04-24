مسلسل ملف سري الحلقة 23 لـ هاني سلامة.. يحيى يغضب من مريم المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 23، بمقتل أحد شهود العيان الذين كانوا سيخبرون المستشار يحيى عز الدين شخصية هاني سلامة والشرطة والمقدم عمرو، عن مكان سلاح مقتل شريف المالكي ونور.

مسلسل ملف سري الحلقة 23.. جوري تبلغ والدها بقضية والدتها

كشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 23، عن محاولة جوري شخصية كارولين عزمي، إبلاغ والدها يوسف المالكي شخصية ماجد المصري، عن محاولة ووالدتها فريدة شخصية دينا عن اتفاقها مع عدنان على إقامة دعوى حجر على يوسف المالكي، بسبب مرضه بالزهايمر وقيامه ببيع ممتلكاته.

مسلسل ملف سري الحلقة 23.. مقتل أحد شهود القضية

اصطدم المستشار يحيى عز الدين مع مريم المالكي شخصية عائشة بن أحمد، ضمن أحداث مسلسل ملف سري، بعد أن توقعت أن يحيي جاء إليها لكي يقبض على شقيقها عادل شخصية نبيل عيسى، لكونها كانت قد أخفت عليه بأن شقيقها كان قد اعترف لها بأنه قام بقتل شريف المالكي ونور، ولكن يحيى يغضب بقوة منها لكونه قد أمن لها، وقرر أن يعاقبها بسبب ما فعلته معها وطلب منها أن تسرد له كل ما تعرفه.