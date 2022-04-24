محمود الونش يحكي مغامرة قفزه من الطائرة: «هكررها تاني»

استضاف برنامج «نجوم السماء» الكابتن محمود الونش، نجم نادي الزمالك، للقفز من طائرة أعلى مدينة السويس، موضحا أنه سيجرب القفز من الطائرة لأول مرة ولكنه قام برحلات سفاري من قبل.

تعريفه للشخص المغامر

وقال «الونش» خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء» المذاع مساء اليوم على القناة الأولى، إنه يستمتع بالمغامرات، موضحا أنه يحب ركوب الخيل في محافظته الشرقية في بلبيس تحديدا، لافتا إلى أنه استيقظ مبكرا من أجل الاستمتاع بتجربة القفز من على الطائرة، متابعا: «الشخص المغامر قلبه جامد مبيخافش من حاجة وعاوز يوصل لحاجته دايما، أنا الجمهور قال عليا سوبر ونش، أنا بشوف أسرع لاعب حاليا محمد صلاح وأصعب مهاجم لعبت معاه كان أبو بكر في منتخب الكاميرون».

من يريده معه في التجربة

وأوضح «الونش» أنه كان يتمنى أن يكون معه الكابتن دونجا في هذه التجربة وكذلك النجم شيكو خاصة أنه يخاف من الأماكن المرتفعة، وتواصل معه عبر الفيديو كول ليخبره أنه سيقفز من الطائرة، مؤكدا له أنه سيخرج من مطار العاصمة الإدارية ويقفز من أعلى محافظة السويس.

شعوره بالقفز من على الطائرة

وأكد «الونش» أنه لا يحب تغيير لون شعره، ويغلق هاتفه في الطائرة فقط ولكن يعطيه لابنه عندما يجلس معه لكي يلعب عليه، وذكر بعد قفزه: «أنا اتبطست دي القفزة سهلة وممتعة كنت فاكرها أصعب من كده بكتير، إحساسي كان مختلف ودي أول مرة أعمل حاجة زي كده، بعد ما نطينا من الطيارة سنة الخوف راحت ومكنتش عاوز أنزل من فوق، التجربة دي هكررها تاني، ودي حاجة مختلفة، نفسي أشوف حازم إمام يعملها لأن عنده خوف من الطيارات».