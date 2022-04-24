مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل «قلاب» بأخرى ملاكي، في مدخل أبوشوشة الصحراوي بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

حادث تصادم في أبوتشت بقنا

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل قلاب مع أخرى ملاكي، بمدخل أبوشوشة الصحراوي الغربي بمركز أبوتشت في محافظة قنا.

نقل الجثث والمصابين لمستشفى أبوتشت

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبوتشت.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.