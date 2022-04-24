اختتام فعاليات الدوري الرياضي للجامعات «المخدرات رحلتها قصيرة»

بدأ، منذ قليل، ختام فعاليات دوري الجامعات تحت شعار «المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، ‪ والذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

‬جاء ذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

محمد صلاح يشارك في الحملة

ويأتي تنظيم الدوري الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات في إطار المرحلة الجديدة من حملة المخدرات رحلتها قصيرة «ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

عدد المشتركين في الدوري الرياضي

وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمن الدوري الرياضي، والذي استمر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري بمشاركة 250 طالب وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.