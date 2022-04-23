عبد المغني: جميع المشاهد في «العائدون» مهمة.. وحنان مطاوع غول تمثيل

تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن أبرز مشاهدة في مسلسل «العائدون» في الحلقات القادمة، الذي يُعرض طوال شهر رمضان على شاشة «دي إم سي»، في تمام الساعة الـ 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً، إذ ذكر أنه ليس هناك في المسلسل ما يُسمى مشهد مهم ومشهد أكثر أهمية أو أقل أهمية، لكن الأحداث المقبلة ستشهد تطور كبير جدًا بين شخصيته وشخصية الفنان أمير كراره، بطل العمل.

العلاقة الإنسانية بينه وبين أمير كراره كبيرة للغاية

وأضاف «عبد الغني»، خلال حواره في برنامج «زي كل سنة»، مع الإذاعية غدير حسان، الذي يُذاع على راديو «9090»، أن العلاقة الإنسانية بينه وبين أمير كراره كبيرة للغاية، كما أن السيناريو الخاص بمسلسل العائدون يشجع أي فنان على قبول العمل، «لما يتكلم عن دور الضابط بيظهر الضابط البني آدم والضغوط عليه في الشغل عاملة إزاي، والضغوط في بيته عاملة إزاي، وبتطلع الإنسان اللي جواه وبتشوف الشخصية».

حنان مطاوع غول تمثيل

وعن دوره في مسلسل «وجوه»، من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ذكر الفنان محمود عبد المغني أن حنان مطاوع غول تمثيل، «الواحد لو ملحقش نفسه قدامها ممكن يتاكل، إحنا اشتغلنا مع بعض (بنت القبايل)»، موضحًا في الوقت ذاته أن مسلسل وجوه حقق نجاحًا كبيرًا بفضل الله، وسعيد للغاية من المشاركة في هذا العمل، مع المخرج معتز حسام، كما أن الكواليس في العمل كانت لطيفة وأكثر من رائعة، وأنه تجمعه صداقة مع الفنانة حنان مطاوع كما أنه يحترمها ويقدرها على المستوى الإنساني والفني، ومن نوعية الفنانين الذين يهتموا بالأعمال ويتفانوا في شغلهم.