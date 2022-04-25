حسام موافي: العلاج بالأعشاب جريمة مكتملة الأركان ومن يروج لها قاتل

قال الدكتور حسام موافي، استشاري الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، إن الكورتيزون يُعد سحر ينقذ حياة ناس، وهذا الدواء أفضل دواء تم اكتشافه حتى الآن لتثبيط الجهاز المناعي، كما أن «الكورتيزون مش بالسوء اللي أنتم فاكرينه»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

أبرز تصريحات حسام موافي اليوم

- الجهاز المناعي في الجسم سر من أسرار الله، فالجهاز المناعي يحمي الجسم من الأمراض حيث يواجه الميكروبات عن طريق الصديد الذي يحاصر الميكروب

الجهاز المناعي عبارة عن جيش صنعه الله لحماية الجسم، و كل من زرع الكلي يأخذ أدوية تُثبط الجهاز المناعي لأنها تكون شيئا جديدا على الجسم وبالتالي تقوم المناعة بمحاربته .

- أحيانًا الجهاز المناعي يتجنن ويضرب الكلى لاعتقاده أنها غريبة، الجهاز المناعي يضرب الأوعية الدموية مما يعطل سير الدم في الجسم، «وده التهاب أوعية دموية والجسم من غير دم زي الخشبة.

- التهاب الأوعية الدموية يصل إلى 6 أو 7 أنواع، و الكورتيزون سمعته سيئة؛ لكنه سحر ينقذ حياة ناس»، وهذا الدواء أحسن دواء تم اكتشافه حتى الآن لتثبيط الجهاز المناعي، الكورتيزون مش بالسوء اللي انتوا فاكرينه.

يمكن الاستعاضة عن الملح بالليمون

- علاج الضغط ليس بتناول الدواء، وإنما علاج الضغط مثلث له 3 أضلع، هم الملح، وضبط الانفعال، والروشتة.

- لو استخدمت الروشتة فقط، يبقى بتعالج المصاب بثلث القوة العلاجية فقط، الملح هو العدو الأول لمريض الضغط

- الجبن والمعلبات والمياه الغازية والفاست فوود جميعها تحتوي على الملح، وممنوعة

- يمكن الاستعاضة عن الملح بالليمون، والخل والبصل، والثوم، والفلفل الحار، مع مرور الوقت يمكن للإنسان التعود على الطعام دون الملح، وبُعد مريض الضغط عن الملح يُمثل ثُلث علاجه من هذا المرض

- العلاج بالأعشاب جريمة مكتملة الأركان، ومن يدعي العلاج بالأعشاب، نصاب وقاتل، ولا يوجد جرم على من يبيع الأعشاب، لأن الشاي أعشاب والكركديه أعشاب.