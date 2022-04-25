التفاصيل الكاملة لـ مصرع وإصابة 12 في انفجار أسطوانة كلور بالبلينا

أثناء نقل أسطوانات كلور بمحطة مياه ارتوازي برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، انفجرت إحدى الأسطوانات، ليصاب 10 من العاملين بالمحطة، ويلقى آخر مصرعه، بينما أصيبت جارة للمحطة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد تسريب غاز الكلور من أسطوانة بمحطة مياه الشرب بقرية برديس «محطة مياه برديس الارتوازي» بدائرة مركز البلينا.

الانتقال لموقع الحادث وحصر المصابين

على الفور انتقلت وحدة مباحث جنائية بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة حماية مدنية لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام «عصمت ع ع ا» سن 56 سائق بالمحطة، ويقيم بندر البلينا بمحافظة سوهاج، بإنزال أسطوانة غاز كلور من السيارة قيادته، التي تستخدم في تنقية المياه بمحطة مياه ارتوازي برديس، وحال قيامه بدفعها أرضا، حدث شرخ بها، ما أدى إلى تسريب غاز الكلور منها، أدى إلى اختناقه، ووفاته، لاستنشاقه غاز الكلور.

إصابة 3 باختناق ونقلهم إلى مستشفى سوهاج العام

وأدى الانفجار والتسريب، إلى إصابة «نبيل ف ع ا» 56 عاما، و«نبيل ا ش ع» 39 عاما، بمحافظة سوهاج ويقيم دائرة مركز البلينا، وكذلك «أسماء م ك» 35 عاما ربة منزل، تقيم بجوار محطة المياه دائرة المركز، وتصادف مرورها أثناء الواقعة، وإصابتها بحالة اختناق وادعاء استنشاق غاز الكلور.

وكذلك أصيب 8 آخرين من العاملين بالمحطة بإغماء، واختناق خفيف، وتم تعافيهم على الفور دون النقل للمستشفى.

تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام

وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وبسؤال المصابين، أفادوا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.