مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة سوهاج

«اللهم لك صومت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل»، دعاء يردد فور سماع أذان المغرب لإنهاء يوم صيام دام لأكثر من 14 ساعة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتحرى الجميع موعد الإفطار وأذان المغرب وفقا لتوقيت كل مدينة وتقدم "الوطن " خدمة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان بمحافظة سوهاج حيث يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6 و21 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:55 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:21 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:40 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:35 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:35 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان بمركز جرجا

بينما يرفع أذان المغرب اليوم 21 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 6:20 مساءا،

مواقيت الصلاة اليوم 21 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.