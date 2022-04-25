مصرع وإصابة 10 في 4 حوادث تصادم بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، 4 حوادث تصادم، على الطريق الزراعي «مصر إسكندرية» وطريق شبين القناطر، أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 8 آخرين، بسبب السرعة الزائدة، وانقلاب ميني باص وسيارة سوزوكي، وتصادم سيارتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

4 حوادث تصادم بالقليوبية

تمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحوادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحوادث الـ4، لمعرفة سببها وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، وطلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة ضحية حادث قليوب، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية

تفاصيل حوادث التصادم بالقليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع 4 حوادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقليوب، وبنها، وطريق شبين القناطر طحا، وكفر الصهبي مشتول بشبين القناطر.

انتقلت أجهزة الأمن، واتخذت إجراءات نقل المصابين للمستشفى، وعددهم 8 مصابين، تبين وجود جثة في أحد الحوادث، وتم نقلها لمستشفى النيل بشبرا.

وتبين وقوع الحادث الأول في منطقة قليوب على الطريق الزراعي، إذ شهد انقلاب مينى باص أمام مصنع البلايستيشن بعد قرية أبو سنة أسفل كوبري ميت حلفا، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

ونتج عن الحادث، إصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى النيل، ومصرع شخص تم نقل جثته للمستشفى، وصرحت بدفنه عقب العرض على الطب الشرعي.

فيما شهدت شبين القناطر، حادث تصادم سيارتين على طريق شبين طحا نتج عنه 5 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وفي بنها شهد الطريق الزراعي، حادث انقلاب سيارة سوزوكي قبل كوبرى الشموت إتجاه بنها نتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الجامعة ببنها.

وفي شبين القناطر، أمرت جهات التحقيق التصريح بدفن عامل لقى مصرعه في طريق كفر الصهبي- مشتول السوق دائرة مركز شرطة شبين القناطر، إثر حادث تصادم، إذ اصطدمت دراجتة النارية فى شجرة، أثناء سيره على الطريق.

مصرع شخص نتيجة اصطدام دراجته النارية بشجرة

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، يفيد بوصول «هيثم ط ا» 38 سنة، عامل، جثة هامدة، إثر عدة إصابات في أنحاء الجسد، وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية، وبسبب السرعة، اصطدمت الدراجة في شجرة على جانب الطريق، ما أدى الى وفاة قائدها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.