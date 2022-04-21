بالأسماء.. فوز 13 من بين 154 مشاركاً في المسابقة الدينية لأطباء الدقهلية

نظمت نقابة الأطباء بالدقهلية المسابقة الدينية الرابعة، وسط تضاعف الأعداد المشاركة في المسابقة، حيث وصل عدد المسجلين هذا العام إلى 188 مشاركاً، للمنافسة على 4 مستويات، تشمل المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً، وتمت المنافسة بين 19 متسابقاً، والمستوى الثاني نصف القرآن، بمشاركة 22 متسابقاً، والمستوى الثالث 5 أجزاء، وتمت المنافسة بين 50 متسابق، والمستوى الرابع جزء واحد، وتمت المنافسة بين 63 متسابقاً، بإجمالي 154 متنافساً في جميع المستويات، حيث لم يتمكن باقي المسجلين من المشاركة لأسباب مختلفة.

«الشحات»: مسابقة القرآن الكريم مميزة كماً وكيفاً

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن «مسابقة القرآن الكريم هذا العام كانت مميزة كماً وكيفاً، لدرجة أننا اضطررنا إلى تغيير أعداد الفائزين في بعض المستويات، وعمل تصفيات في المستوى الأول، نتيجة لتقارب المستوى بين الفائز الأول والثاني، وبين الثالث والرابع»، مشيراً إلى أن «ردود أفعال الأطفال، التي تميزت بالجمال والبراءة، كانت من أجمل ما يميز اليوم».

وأضاف «الشحات»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الخميس، أن ما حدث «ذكرى حلوة لأجمل المسابقات التي تنظمها نقابة الأطباء»، مشيراً إلى أنه يجري تنظيم المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم، خلال شهر رمضان الكريم من كل عام، على مدار 4 سنوات.

ووجه نقيب أطباء الدقهلية الشكر إلى الأساتذة والشيوخ الذين تطوعوا للمشاركة في تحكيم المسابقة، مشيراً إلى أنهم بذلوا جهوداً كبيرة، استمرت لأكثر من 14 ساعة متواصلة، في عز الصيام والحر، وأضاف: «مهما قلنا لن نقدر نوفيهم حقهم، لكن الجزاء الحقيقي عند ربنا».

وشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور مجاهد أبو المجد، والدكتور أحمد عبد الحكيم، والدكتور عصام سامي، والشيخ محمد عبد الحافظ، إضافة إلى أمل المغربي، والدكتورة رشا سمير، وبسمة عمار.

أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بنقابة الأطباء

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً:

المركز الأول: آلاء عصام إبراهيم عبد العزيز

المركز الثاني: عبد الرحمن أحمد محمد حامد إبراهيم

المركز الثالث: إسلام وهبة محمد وهبة

المستوى الثاني: نصف القرآن الكريم:

المركز الأول: عائشة علاء رمضان محمود

المركز الثاني: أحمد محمد جابر عبد الجيد

المركز الثاني مكرر: فاطمه الزهراء أحمد محمد حامد إبراهيم

المركز الثاني مكرر: محمد السيد على السيد زرد

المستوى الثالث: حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم:

المركز الأول: الشيماء محمود السيد السيد سالم

المركز الثاني: براءة طه طه عبد الجواد سعدة

المركز الثالث: حسام محمد عبد العظيم أحمد

المستوى الرابع: حفظ جزء واحد من القرآن الكريم: