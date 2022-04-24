محافظة الدقهلية: تطوير مصنعي السنبلاوين والمنزلة للمخلفات الصلبة

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن تسليم مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي للبدء في أعمال التطوير في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، المحاسب المتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وطقم الإشراف من مديرية الإسكان وممثلي وزارة الإنتاج الحربي المنفذين للمشروع.

تطوير مصنع السنبلاوين لتدوير المخلفات على مساحة 7 أفدنة

وبحسب بيان محافظة الدقهلية فإن مصنع السنبلاوين سيتم تطويره على مساحة 7 أفدنة ويتضمن إنشاء بلاطات خرسانية في منطقة المعالجة البيولوجية وخزان أرضي وشبكات لتجميع سائل الرشيح ومعالجته بشكل بيئي آمن إلى جانب عمل سور حول الموقع بالكامل بتكلفة 15 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

تطوير مصنع المنزلة بمبلغ 163 مليون جنيه

وتجري أعمال التوسعات والتطوير لمصنع المنزلة أيضا والذي يتم تطويره على مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 163 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويخدم عدد 6 مراكز وهي «المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر»، ويتم حاليا أعمال التركيب لخطوط الفرز بمصنع المنزلة استعدادا لافتتاحه وبدء تشغيله في منتصف شهر مايو المقبل.

قالت المهندسة سلوي جابر، وكيل‏ وزارة الإسكان إن نسب التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد للمشروع وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال فترة قصيرة تمهيداً للافتتاح.