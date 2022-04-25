حكايات «صاحبة السعادة» مع رمضان.. إسعاد يونس تتحدث عن الشهر الفضيل

قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها تعمل في مسلسل حياة النفوس الإذاعي في شهر رمضان الكريم، وهذا المسلسل يظهرها كناظرة مدرسة من الطبقة المتوسطة، لكن هذه السيدة تعمل كمنسقة، وليست مديرة فقط، وتسعى لاكتشاف المواهب داخل كل شخص.

وأضافت «يونس»، خلال استضافتها في برنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «9090»، أن الكاتب إسلام صالحين، ساعدها في عرض الكوميديا بشكل جديد، لافتة إلى أنها سعيدة بالعمل مع بدرية طلبة وإيمان يونس وويزو، موضحة أنها تحب تناول الطعام من يد الفنانة يسرا، لأنها طبخها لذيذ وتعتبرها أختها.

رمضان شهر خاص بالنسبة لها وأسرتها

وأشارت الفنانة إسعاد يونس، إلى أن شهر رمضان من وجهة نظرها شهر خاص جدا، وتحافظ على الطقوس العائلية فيه، وتمارس مع عائلتها وأولادها كل الطقوس الدينية والأسرية المختلفة، وترفض العمل فيه، متابعة: «ولادي وأخواتي وأحفادي بيكونوا عندي في أول يوم في رمضان، أنا بحب أعمل فتة وكوارع وصواني والفول المقلي بالفحمة، أنا في الأكل بعمل حاجات كتير».