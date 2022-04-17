«صاحبة السعادة».. إسعاد يونس دخلت قلوب المشاهدين من «كرسي المذيع»

«صاحبة السعادة»، لقبها أما إسعاد يونس فهو اسمها، هي فنانة متعددة المواهب، ممثلة وإذاعية وكاتبة ومنتجة وتغني أحيانا.

أعاد برنامج «صاحبة السعادة»، اكتشافها من جديد لتصبح من أهم مقدمات البرامج خلال السنوات الماضية، حيث عرض البرنامج لأول مرة في 2014 وحقق نجاحا وشهرة إلى يومنا هذا، ويستهدف البرنامج الحفاظ على الهوية المصرية، كما أنها تتعامل مع ضيوفها كأنها صديقة لهم وليست مقدمة برنامج، ووصفت هذا البرنامج بأنه كان حلم عمرها.

الترويج للصناعات المصرية

تعد إسعاد يونس من أهم الفنانات اللاتي جلسن على مقعد المذيع، لتقدم برنامجها الأشهر «صاحبة السعادة»، الذي كان ولازال محل اهتمام ومتابعة من الملايين، وينتظره المتابعون من الأسبوع للأسبوع، حيث يسلط الضوء على النجوم وصناع الفن ونجوم الرياضة وصناع الموسيقى بجانب الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة القديمة والحديثة إضافة لقصص النجاح الملهمة لبعض الأشخاص.

لا يقتصر برنامج «صاحبة السعادة»، على إبراز النماذج الناجحة في مصر فقط، ولكن بعض الشخصيات الأجنبية حيث استضافت في إحدى الحلقات الممثلة التركية مريم أوزرلي والمغني الجزائري الشاب خالد، كما أنها تحرص على استضافة نماذج أجنبية ناجحة تركت بلادها وتعيش في مصر.

الكينج وشيرين وصلاح

وتعد حلقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتيها «هنا» و«ومريم»، من أبرز حلقات البرنامج، والتي حازت مشاهدات كبيرة، خاصة أن الحلقة كانت الظهور الأول لها بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت حليقة الرأس.

ومن أبرز حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، المميز حلقة الفنان الكبير محمد منير، في أول ظهور للكينج بالبرامج التلفزيونية بعد غياب طويل، كما تعد هذه المرة الأولى التي يذاع فيها 4 حلقات لفنان ببرنامج إسعاد يونس.

ويزخر البرنامج بحلقات مميزة أخرى مثل لقاء مع نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وهذه المرة الأولى أيضا التي تذاع من خارج مصر، بجانب حلقة الفنان يحيى الفخراني، ومن الشخصيات العامة المؤثرة التي استضافها البرنامج البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.