بالأسماء.. التصريح بدفن 3 لقوا مصرعهم في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز فايد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الإسماعيلية - فايد» قرب مدخل المدينة، والذي تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين نُقلوا إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

انفجار إطار السيارة

وأشارت المعاينة الأولية للحادث إلى أن إطار السيارة تعرض للانفجار خلال سير الميكروباص على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ما تسبب في انقلابه.

وقال شهود العيان، إن الميكروباص اصطدم بقوة شديدة في أحد أسوار المباني الموجودة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في زيادة عدد الضحايا والمصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من عبدالرحمن بخيت أحمد، 20 سنة، وفاطمة السيد عوض الله، 40 سنة، ربة منزل، ونجلاء أحمد محمد علي، 50 سنة، مدير عام بإحدى المصالح الحكومية، وجميعهم مقيمون في السويس.

انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ووجه الدكتور حسن درويش بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث مساء أمس الأحد، ونقلت جميع المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

وقالت المصادر الطبية، إن هناك حالات غير مستقرة واحتاجت إلى تدخل جراحي عاجل، فيما أجريت الفحوصات الطبية لكل الحالات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

وأشارت المصادر إلى استدعاء كل استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى فور وصول سيارات الإسعاف، للتعامل مع المصابين في الحادث.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية إلي مكان الواقعة لمعاينته، فيما أمرت النيابة بنقل الجثامين إلى المشرحة وانتداب مفتش الصحة لإنهاء تقرير سبب الوفاة لإنهاء الإجراءات القانونية.