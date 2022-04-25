«الأرصاد» تكشف بالخرائط آخر تطورات طقس اليوم: أجواء حارة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، أبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الموافق 24 رمضان، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية، تظهر سرعات الرياح وحركة السحب والشبورة.

تفاصيل طقس اليوم

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء تظل حارة على شمال البلاد نهارا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار على هذه المناطق

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتكون السحب نتيجة الحمل الحراري على مناطق من جنوب سيناء عند سانت كاترين وجنوب البلاد عند حلايب وشلاتين قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك .

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19.