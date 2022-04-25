صرف 423 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 88 شابا في مطروح

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، عيّنت 88 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصل عددهم إلى 358 طالب عمل.

تفتيش 101 منشأة

وأوضح عاطف حسن درويش، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 101 منشأة، وإجراء 18 حملة تفتيشية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 3 ندوات توعية، ومنح 33 رخصة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 199 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ83 عاملا من المسجلين بالمديرية، و6000 جنيه رعاية صحية لـ3 عمال، فضلا عن صرف 218 ألفا و580 جنيه لاستخراج وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ3643 عاملا مسجلا، تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي.

استخراج 305 شهادات قياس مستوى المهارة

وأشار مدير المديرية، إلى أنّ المديرية استخرجت 305 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 285 منشأة، ما أسفر عن تحرير 25 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث شكويين، وإجراء 4 زيارات عمالية.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة.