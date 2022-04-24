الجامعات الحكومية تؤكد انتظام العمل والدراسة اليوم بمختلف الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام العمل والدراسة اليوم بمختلف القطاعات والكليات دون رصد أي مشاكل بشأنها حتى الآن، موضحين أن هناك استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق الوقاية والسلامة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وأبرزها منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل والدراسة بمختلف الكليات اليوم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وكذلك التأكيد على ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإعلان جداول امتحانات التيرم الثاني قبل انطلاقها لمختلف الكليات بوقت كاف.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتظام العمل والدراسة اليوم بمختلف القطاعات، مع التأكيد على ضرورة الاستعاد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، وضرورة التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا خلال العام الدراسي الجاري .

استعدادات مكثفة لامتحانات نهاية العام

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، انتظام الدراسة اليوم، والالتزام الكامل بالخريطة الزمينة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة إعلان الجداول الخاصة بالامتحانات قبل انطلاقها بفترة، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في موعدها المعلن سابقا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.