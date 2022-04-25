مستندات مطلوبة للتسجيل في «تكافل وكرامة».. توجه لأقرب وحدة اجتماعية

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه تمّ استخراج أكثر من 3 ملايين بطاقة «ميزة» لمستحقي الدعم النقدي، كما تمّ استخراج 200 ألف بطاقة «ميزة» لمستفيدي المشروعات متناهية الصغر.

ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته «التضامن»، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، لافتة إلى أنَّ هناك العديد من الخطوات للتسجيل فى البرنامج تتمثل فيما يلي:

كيفية التسجيل فى معاش تكافل وكرامة

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن وتقديم المتقدم المستندات التالية :

*يقدم المستفيد صورة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون البطاقة سارية، كما يشترط أن تكون على العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

* تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

* تقديم صورة شهادة الهجر أو الأوراق والمستندات التى تدل على الانفصال.

* صورة شهادة وفاة الزوج أو شهادة وفاة الزوجة للأرامل.

* صورة إقرار الوصاية حال الرغبة في الحصول على الدعم النقدي للأيتام.

* صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

* صورة شهادة الميلاد مميكنة «شهادة كمبيوتر»، وذلك لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

* في حالة العجز يتمّ تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية والقبول طبيًا من القومسيون.

* صورة من بطاقة التموين المميكنة «إن وجدت» باسم الزوج أو الزوجة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

* قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة ألا يكون الزوج أو الزوجة وكذلك المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو في القطاع العام أو يعمل بالقطاع الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، كما يشترط ألا يكون المستفيد يحصل على معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.

- يشترط أن تكون الأسرة التي تتقدم للحصول على «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 سنة.